Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Donnerstagvormittag

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 28.07.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,66 EUR zu. Bei 55,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 914 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,90 EUR ab. Mit Abgaben von 18,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 03.05.2022. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 107,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 93,77 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2022 aus.

