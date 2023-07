Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 60,52 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 60,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 60,54 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,46 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.614 Scout24-Aktien.

Am 02.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,79 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,33 EUR.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,26 EUR je Scout24-Aktie.

