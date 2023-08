Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Montagvormittag fester

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 62,22 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 62,22 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,22 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 61,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.078 Scout24-Aktien.

Am 07.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 63,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,77 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,88 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,87 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 08.08.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

