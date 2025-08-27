DAX24.026 -0,1%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.824 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
So entwickelt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

28.08.25 12:05 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 110,30 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 110,30 EUR ab. Bei 110,10 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,30 EUR. Zuletzt wechselten 23.793 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 67,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,49 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,49 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
