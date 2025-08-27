Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 112,80 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 112,80 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.259 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (67,85 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,63 EUR an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

