Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Mittag zu

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 65,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,7 Prozent auf 65,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 65,36 EUR. Bei 64,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 18.925 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 bei 66,96 EUR. 2,86 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,16 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,02 EUR.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,40 EUR im Jahr 2023 aus.

