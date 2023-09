Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Nachmittag zu

So bewegt sich Scout24

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 64,78 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 64,78 EUR nach oben. Bei 65,48 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,98 EUR. Zuletzt wechselten 38.382 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 3,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 28,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,96 EUR – ein Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 109,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

