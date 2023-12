Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag im Minusbereich

Kurs der Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 63,06 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 63,06 EUR nach. Die Scout24-Aktie sank bis auf 62,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 3.235 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 67,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,86 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,01 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

