Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 67,08 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 67,08 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 67,08 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.606 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,70 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,92 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,04 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 114,70 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,53 EUR je Aktie.

