Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 68,40 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 68,40 EUR. Bei 70,36 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.874 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 70,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 2,87 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.03.2023 auf bis zu 51,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 71,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 132,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 114,70 EUR umgesetzt.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

