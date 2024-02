Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 69,90 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 69,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 69,90 EUR. Bei 68,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.109 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 69,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.03.2023 bei 51,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,61 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 71,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

