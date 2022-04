Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Scout24 60,82 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 60,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 60,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 1.006 Stück.

Am 06.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,36 EUR an. 17,01 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (46,90 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 29,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,79 EUR an.

Am 01.03.2022 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 101,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,73 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

