Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag stabil

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 69,05 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:42 Uhr bei 69,05 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,40 EUR aus. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,40 EUR. Bisher wurden heute 5.169 Scout24-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,15 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Gewinne von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,99 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 28.02.2024 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,20 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Scout24 die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

