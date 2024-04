Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:00 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 69,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 69,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,52 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 23,23 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 115,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

