Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Mittwochmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 69,65 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,65 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.047 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 5,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

