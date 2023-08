Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag gefragt

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 62,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 62,74 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 62,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.983 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,32 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 26,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 67,87 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 08.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Scout24-Investment eingebracht

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Scout24 abgeworfen

Scout24-Aktie legt zu: Scout24 vermeldet im 2. Quartal erneut operativen Gewinnsprung