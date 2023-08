Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 62,16 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 62,16 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,50 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,24 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.405 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 63,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,80 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,87 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 08.08.2023. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,18 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2023 aus.

