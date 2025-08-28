DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
So entwickelt sich Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag in Rot

29.08.25 12:05 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 110,00 EUR.

Scout24
109,80 EUR -2,70 EUR -2,40%
Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 110,00 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.722 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 68,00 EUR fiel das Papier am 30.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 61,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,63 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

