Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 64,16 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 14:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 64,16 EUR. Bei 64,24 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 78.997 Stück.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 5,52 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.01.2023 bei 46,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 37,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,01 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 132,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,70 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,54 EUR je Aktie belaufen.

