Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 63,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:00 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 63,76 EUR zu. Bei 63,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 807 Aktien.

Bei 67,70 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 70,01 EUR.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 114,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

