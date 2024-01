Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 68,40 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 68,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 68,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.577 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 68,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,28 EUR am 10.02.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 36,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

