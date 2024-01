Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Vormittag zu

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 68,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 68,18 EUR zu. Bei 68,34 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.478 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,28 EUR am 10.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

