Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Mittag ab

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 68,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:39 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 68,60 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 68,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.612 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 53,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 28,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 75,69 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 115,20 Mio. EUR umsetzen können.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

