Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 69,20 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 69,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 69,25 EUR. Bei 68,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 13.671 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 71,15 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,82 Prozent. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Abschläge von 23,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 75,69 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag in Grün