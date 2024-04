Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,00 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,00 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,90 EUR. Zuletzt wechselten 894 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 71,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,12 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit Abgaben von 22,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,69 EUR.

Am 28.02.2024 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 Mio. EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX aktuell: MDAX am Mittwochmittag in Grün