Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Donnerstagmittag zu

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 69,95 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 69,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 70,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.274 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,28 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 23,83 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient