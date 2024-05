Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag leichter

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 69,00 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 69,00 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,90 EUR nach. Bei 69,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 860 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 73,45 EUR erreichte der Titel am 23.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 6,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 78,63 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Scout24 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

