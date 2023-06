Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag ins Plus

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 11:47 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 58,12 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,24 EUR an. Bei 57,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.835 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 61,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Abschläge von 20,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,08 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,90 EUR im Vergleich zu 107,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie sinkt: Scout 24 kauft Sprengnetter auf

Mai 2023: Analysten sehen Potenzial bei Scout24-Aktie

Scout24-Aktie in Rot: VZBV verklagt offenbar Immoscout24