Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,22 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,30 EUR an. Bei 62,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 6.461 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 63,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 27,05 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,87 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 08.08.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 121,96 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,70 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Scout24 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,36 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

