Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag freundlich

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 58,28 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 58,28 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,58 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 57,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.993 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 13,12 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 20,86 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 08.08.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 121,96 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,70 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

