Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 57,88 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 57,88 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,58 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.455 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,02 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 121,96 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,41 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

