Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Vormittag zu

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 57,42 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 57,42 EUR. Bei 57,44 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 448 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 16,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 24,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,02 EUR angegeben.

Am 08.08.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 121,96 EUR gegenüber 109,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

