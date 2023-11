Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag behauptet

Scout24 im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,38 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 63,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 63,48 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 62,78 EUR. Bei 63,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.669 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 5,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 37,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Dienstagmittag

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht