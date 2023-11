Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,34 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 63,34 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 63,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 63,20 EUR. Bei 63,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.732 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 5,90 Prozent wieder erreichen. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,19 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 132,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 114,70 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

