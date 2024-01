Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 68,56 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 68,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 67,90 EUR. Bei 68,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.005 Scout24-Aktien.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,12 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,82 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,66 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,34 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

