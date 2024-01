Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 68,94 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 68,94 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,60 EUR. Zuletzt wechselten 48.697 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 0,38 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 27,07 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

