Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 94,65 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 94,65 EUR abwärts. Bei 94,40 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 95,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.791 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 8,40 Prozent Luft nach oben. Bei 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,95 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 30.04.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout 24-Aktie schwächelt trotzdem: Dividende steigt stärker als gedacht

Scout24 expandiert in Österreich - Scout24-Aktie leichter

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren