Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag im Minus

Scout24 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 95,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 95,50 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 94,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 EUR. Zuletzt wechselten 32.623 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,51 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 94,95 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout 24-Aktie schwächelt trotzdem: Dividende steigt stärker als gedacht

Scout24 expandiert in Österreich - Scout24-Aktie leichter

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren