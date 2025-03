Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Scout24

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 94,90 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 94,90 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 94,75 EUR. Mit einem Wert von 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.308 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,45 EUR ab. Mit Abgaben von 32,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,47 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,95 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout 24-Aktie schwächelt trotzdem: Dividende steigt stärker als gedacht

Scout24 expandiert in Österreich - Scout24-Aktie leichter

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren