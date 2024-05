Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 68,85 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 68,85 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 68,75 EUR. Bei 69,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 9.615 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2024 bei 73,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 6,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 22,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,63 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient