Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag billiger

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 68,95 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 68,95 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.729 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,45 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,73 Prozent.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2024 aus.

