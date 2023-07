Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit Verlusten

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 60,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 60,30 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,22 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.304 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 61,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Mit einem Zuwachs von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 30,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 65,33 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 107,90 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Scout24 die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

