Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 60,38 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 60,38 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 60,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.910 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 61,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 30,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33 EUR an.

Scout24 veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 121,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 107,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Aktie aus.

