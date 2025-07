Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag höher

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 117,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 117,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 118,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 117,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.207 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,60 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,87 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 112,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,29 EUR je Aktie belaufen.

