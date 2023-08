Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 63,52 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 63,52 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,58 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.953 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 63,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2023). Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 27,39 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,87 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 08.08.2023. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

