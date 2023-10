Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 58,54 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 58,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 59,04 EUR. Mit einem Wert von 59,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 320 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 21,22 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 08.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,96 EUR im Vergleich zu 109,70 EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,41 EUR je Scout24-Aktie.

