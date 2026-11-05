Scout24-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Analyse im Fokus

05.11.26 13:49 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Giles Thorne das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Giles Thorne schrieb am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Unternehmens, er sei schon seit Langem der Auffassung, dass Scout24 den Sektor in die "Agentic Future" führen werde. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien nur ein kleiner Meilenstein auf dem langen Weg zur Nutzung von "Agentic AI", er sieht sie aber als willkommenen Beweis für die Fortschritte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Scout24 legte um 13:31 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 92,55 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10,75 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 93.778 Scout24-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 10,0 Prozent. Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.