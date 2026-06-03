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Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung

04.06.26 11:04 Uhr
Plötzliche Kehrtwende: Goldman Sachs Group Inc. hebt Scout24-Aktie auf Buy an | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc. hat die Scout24-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
74,30 EUR 2,00 EUR 2,77%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 10:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 74,05 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 41,80 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.378 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 13,7 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Scout24 am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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