Investment-Tipp

Goldman Sachs Group Inc. hat die Scout24-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 10:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 74,05 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 41,80 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.378 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 13,7 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Scout24 am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST

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