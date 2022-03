Scout24 bekräftigt Jahresprognose

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX legt zu -- Asiens Börsen uneins -- HeidelbergCement will Dividende erhöhen -- Renault kappt Margenprognose -- Uniper, RATIONAL, Eventim im Fokus

Moskauer Börse startet abgeschirmten Handel. ZEAL Network für 2022 zuversichtlich. SGL Carbon erzielt nach drei Verlustjahren wieder Gewinn. Scout24 mit geringerer Dividendenerhöhung als erwartet. Beschränkungen für Google, Facebook & Co. - EU-Einigung auf Digital-Gesetz rückt in greifbare Nähe. Credit Suisse verliert Prozess auf den Bermudas. Google News in Russland blockiert.