Scout24 prüft Alternativen für Auto-Portal - Elliott macht Druck

München (dpa-AFX) - Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 prüft Alternativen für sein Portal Autoscout24. Das hat der MDAX-Konzern bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Mittwoch in München angekündigt. Investor Paul Singer, der mit seinem Hedgefonds Elliott an Scout24 beteiligt ist, hatte zuvor gefordert, die Online-Plattform zu verkaufen.

Beim seinem Kapitalmarkttag im November will das Unternehmen über die Zukunft des Marktplatzes Auskunft geben. Es gehe darum "langfristigen Wert für alle unsere Aktionäre zu schaffen", heißt es von Seiten des Managements. Elliott ist mit knapp 7,5 Prozent an Scout24 beteiligt.

Im Juli hatte Scout24 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe bis zu 300 Millionen Euro sowie eine Verschlankung seiner Strukturen angekündigt. Der M-Dax (DAX 30)-Konzern hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz um fast ein Fünftel auf rund 300 Millionen Euro gesteigert./knd/mis